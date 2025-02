Ilfattoquotidiano.it - Bebe Vio, chi è il nuovo fidanzato Gianmarco Viscio: “Dieci giorni in modalità aereo in questo paradiso”

“10inin un vero e proprio“. Non rivela la destinazione,Vio, ma le foto che pubblica su Instagram parlano chiaro: la campionessa paralimpica di scherma si è concessa una vacanza da sogno in un luogo esotico, probabilmente in Africa. E, per la prima volta, lo ha fatto uscendo allo scoperto con il. Dopo anni di riservatezza, ha deciso così di condividere con i suoi follower alcuni scatti che la ritraggono felice e sorridente, abbracciata al suo compagno su una spiaggia da cartolina. Immagini che ufficializzano una relazione iniziata nel 2022, quando la coppia era stata paparazzata per la prima volta dal settimanale Chi durante un romantico aperitivo a Roma.Di lui si sa poco: 30 anni, romano, giocatore dilettante di calcio a otto.