Beautiful Anticipazioni Puntate Americane |  Finn Confessa il Flirt con Poppy!

sono stati intimi in passato. Un nuovo test del DNA per stabilire la paternità di Luna: Finn ammette di aver vissuto una notte conche si reca in prigione e non trova Luna! Intanto, il dottor Finnegan è pronto a scontrarsi con la verità sulla paternità eseguendo un nuovo test genetico!Le news provenienti Oltreoceano suggeriscono un intreccio narrativo davvero clamoroso! Lesullepromettono grande suspense! Finn confesserà finalmente di aver avuto un fugace incontro intimo con la sua zia adottiva,Nozawa, negli anni in cui quest’ultima era ospite di Li e Jack in casa Finnegan. Nel dottore s’insinuerà così un dubbio atroce legato al mistero sulla paternità di Luna! Nel frattempo,si recherà in carcere per far visita a sua figlia.