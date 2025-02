Quotidiano.net - BBC si scusa per errori in documentario su Gaza e legami con Hamas

La BBC si èta ed ha ammesso "inaccettabili" nella realizzazione di un recente controversosulla vita dei bambini a, nel quale compariva in veste di voce narrante un bambino identificato poi come il figlio di un "viceministro" di: lo riporta la stessa emittente pubblica britannica sul suo sito. Il, intitolato ': How to Survive a War Zone', è stato ritirato da iPlayer la settimana scorsa, dopo che è emerso che il suo narratore tredicenne era il figlio del viceministro dell'agricoltura del gruppo tstico. La BBC ha affermato che non era stata informata dalla società produttrice del, la Hoyo Films, di questo legame di parentela ed ha aggiunto di "non avere in programma di trasmettere di nuovo il programma nella sua forma attuale o di offrirlo di nuovo su iPlayer".