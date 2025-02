Ilrestodelcarlino.it - Bazar della droga in casa: arrestato iracheno

Operazione antiPolizia di Stato: cittadinodi 37 anni, senza dimora in Italia,in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato scoperto mercoledì dai poliziotti, coordinati dal dirigente e vicequestore Paolo Arena. L’intervento è scattato in occasione di un pedinamento nei confronti di un cittadino italiano – noto alle forze di polizia come assuntore di cocaina –, che si stava spostando in auto nelle viecittà di Jesi. Il personale del locale Commissariato, che ha agito in abiti civili, ne ha monitorato i contatti, seguendolo metro dopo metro. Quando l’uomo è arrivato in piazza Baccio Pontelli, non è passato inosservato quell’incontro con uno straniero, già noto agli agenti, invece, come spacciatore di cocaina, in seguito ad alcuni accertamenti del passato che avevano fatto ritenere come lo stesso avesse come base operativa la città di Falconara Marittima.