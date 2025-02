Oasport.it - Basket, super sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. La capolista Trento affronta Derthona

Tutto pronto per la 20esima giornata dellaA di2024-2025. Il campionato nazionale torna dopo una pausa piuttosto lunga dovuta alla Final Eight di Coppa Italia e alle Qualificazioni per l’Europeo 2025. La, al termine della 19esima giornata, è sempre(15-4) che continua la sua sorprendente stagione.Ed è proprio la squadra in testa al campionato che aprirà la nuova giornatando sabato 29 febbraio alle ore 20(10-9). La squadra di Tortona è reduce da sei sconfitte consecutive (3 di queste in campionato) e proverà a fermare la compagine vincitrice della Coppa Italia 2025. Nella serata di sabato, alle ore 20:45, avrà luogo il secondo match di giornata con la Reggiana (12-7) che dovrà battere Sassari (7-12) per confermarsi nella zona playoff.La domenica si aprirà con l’anticipo delle 12 che vedrà opposta Napoli (5-14) a Pistoia (4-15).