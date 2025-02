Oasport.it - Basket, Olympiacos a valanga a Bologna: la Virtus non entra mai in partita in Eurolega

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa allaSegafredo Arena la sfida valevole per la ventisettesima giornata die sul parquet sono scesi lae l’. Un testacoda tra una formazione ormai fuori dalla corsa ai play-in e la prima in classifica, e una sfida che fin dal primo quarto ha mostrato la differenza tra le due squadre, concui mancavano pure Shengelia, Polonara e Clyburn.Partenza shock alla Segafredo Arena, dove dopo il primo canestro di Nikola Akele arriva un parziale monstre di 0-17 a favore dell’. Sono Papanikolau, Milutinov, Vezenkov e Fournier a bucare troppo facilmente la difesa della, che raggiunge anche i cinque falli in pochi minuti. Continuano a correre i greci e un primo quarto da dimenticare per gli emiliani si chiude con un pesantissimo 14-34.