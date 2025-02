Sport.quotidiano.net - Basket, le giovanili della rinascita. Under 17, match di ritorno con Bologna

Sfumate l’interzona e le finali nazionali, l’17 Eccellenza targata Angels è alle prese con gli spareggi di posizionamento (7° posto) con la Fortitudo. Ild’andata ha visto i clementini prevalere meritatamente e imporsi col punteggio di 76-64. Il vero break è stato a messo a segno nel secondo quarto, con Santarcangelo poi brava a mantenere dritta la rotta fino al +12 conclusivo. Il tabellino: Almasi 8, San Martini 3, Bracci 2, Ciancarelli 4, Tassani 6, Ronci 23, Trevisani ne, Arcangeli ne, Gnepa ne, Altini 4, Ruggeri 11, Ricci 15. All.: Brugè. Ilè previsto per domani, sabato 1° marzo, alle 20.30. In19 siamo invece all’ottava die gli Angels sono caduti di misura a Empoli. I toscani si sono imposti 67-65, nonostante una partita in cui Santarcangelo è stata quasi sempre davanti.