Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C di scena il derby universitario per la salvezza tra CUS Firenze e Pisa

, 28 febbraio 2025 – A sette turni dal termine della regular season, la stagione del Cosmocare CUS, fanalino di coda nel campionato diC, si decide nelle prossime tre gare, in cui i ragazzi di coach Scocchera, a digiuno di vittorie da oltre due mesi, incontrano CUSe Pontedera, le due compagini che, fino ad ora, sembrano le uniche candidate, insieme a quellana, ad oggi la più probabile, per l’ultimo posto finale, sinonimo di retrocessione diretta. Sabato agli universitarini giocano con quelli fiorentini, che partono da 4 punti in più e 12 lunghezze di vantaggio nella gara di andata a. CUS– La formazione gigliata si è affacciata quest’anno inC dopo una cavalcata in Divisione Regionale 1, culminata in una splendida promozione, sotto la guida del giovane coach Matteo Frizzi.