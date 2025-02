Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa tenta l’ultima rincorsa ai play-off

, 28 febbraio 2025 – La settima giornata del girone di ritorno nel campionato di2 vede la capolista GMV a riposo, visto il posticipo dell’ennesimo spareggio, stavolta sul campo della Dinamo Rosignano, che la insegue a due punti, in un finale di regular season particolarmente avvincente in ottica accesso ai-off. Tra le altre formazionine, nella parte più bassa della classifica, gioca in casa la IES Sport, venerdì alle 20,15 al palasport di Via Andreano contro Brusa US Livorno, mentre il fanalino di coda CUSCosmocare ha poche chance, sul campo della forte BCL Lucca. GMV – Al comando con Valdera, dopo le vittorie nel derby con il Cosmocare CUSe con la Polisportiva Chimenti di Livorno, al termine di un’entusiasmante sfida decisa dopo un supplementare, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, non gioca nel fine settimana, in attesa di un’altra sfida decisiva in ottica-off, posticipata al 12 marzo a Rosignano, sul campo della Dinamo, a due punti dai battistrada insieme a Lucca.