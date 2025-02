Oasport.it - Basket femminile, Reyer Venezia-Schio il match di cartello della 18a giornata di Serie A1. Campobasso ospita Sesto San Giovanni

Leggi su Oasport.it

Prosegue la regular season 2024-2025A1 di, con la diciottesimain programma nel fine settimana che ci attende alle porte dove osserverà un turno di riposo l’E-Work Faenza: ecco cosa ci attende sui parquet del Belpaese.Nel primo anticipo di sabato 1° marzo, alle ore 18:00, la Bertram Derthona Tortonal’Alama San Martino di Lupari – entrambe le squadre vogliono dare continuità al successosettimana scorsa rispettivamente contro Battipaglia e. Alle ore 20:30 l’Alpo Villafranca di Verona attende in casa la RMB Brixia, con le veronesi ultime in classifica con una sola vittoria all’attivo.Passando poi a domenica 2 marzo, alle ore 15:00 l’O.ME.P.S. Battipaglia sfida la Dinamo Sassari appaiata a quota 10 punti in graduatoria (5-11 il bilancio per le due compagini).