Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Milano col brivido, vittoria in volata col Monaco

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 27 febbraio 2025 – L’EA7 conquista la quindicesimastagionale nella regular season disuperando ilper 86-80 dinanzi al pubblico amico del Medionalum Forum. I biancorossi riprendono la marcia lì dove l’avevano interrotta prima della sosta quando ad arrendere all’Armani era stato lo Zalgiris Kaunas. Contro il team di coach Spanoulis brillano le stelle di Nikola Mirotic e Shavon Shields con quarantuno punti in coppia iscritti a referto. Dall’altra parte non bastano i 16 di Elie Okobo. L’EA7 volerà fino al +10 prima del rientro dei francesi nell’ultima frazione Il roster del Principato è protagonista di un avvio sprint guidato da Jordan Loyd che timbra sei punti nel 2-10 dopo due minuti e mezzo di cronometro. I padroni di casa faticano a tenere il passo degli avversari che incrementano il vantaggio con l’atteso ex di turno Mike James che dalla lunetta fa registrare il 7-14.