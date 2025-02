Sport.quotidiano.net - Basket b donne: doppio impegno in trasferta. La Bsl San Lazzaro va a Scandiano nell’anticipo. Il Peperoncino fa visita alla Magik Rosa

Weekend di sfide esterne per le formazioni bolognesi di serie B. Nella ventiduesima giornata di campionato che prende il via oggi, sia Bsl Sanchesono attese da sfide lontane dalle mura amiche. Si comincia stasera alle 20,45 con la Bsl Sanimpegnata adi giornata, la formazione biancoverde di Paolo Dalè, reduce dbella vittoria in casa contro Cesena cerca un nuovo successo contro la formazione reggiana per continuare la propria eccellente corsa. Domani sarà il turno deldi scena alle 18 a Parma in casa della. Sfida fondamentale per la formazione di Massimo Annunziata che si gioca punti importanti contro una diretta concorrente in classifica. Dopo l’eccellente prova con Valtarese, che però non ha portato punti, quella di domani è l’occasione per conquistare una vittoria e allontanarsi in maniera importante dalle zone pericolose della classifica.