Biccy.it - Basciano, Codegoni, scatta il divieto di avvicinamento: provvedimento sospeso in attesa della Cassazione

Un nuovo tassello si aggiunge al caso Alessandroe Sophiedato che oggi, il Tribunale del Riesame di Milano, ha accolto il ricorsoProcura e ha stabilito undiper lui nei confrontisua ex compagna eloro bambina.Il dj, accusato di stalking, dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri e non potrà comunicare in alcun modo con la figlia se sarà presente la madre. Tuttavia, la misura resta sospesa per permettergli di presentare ricorso in.Se ildovesse diventare definitivo, Alessandrosarà obbligato a indossare un braccialetto elettronico collegato a quello di Sophie. In caso di violazione del, scatterà un allarme per le forze dell’ordine. Qualora rifiutasse di indossarlo o non fosse possibile tecnicamente applicarlo, verranno disposti gli arresti domiciliari.