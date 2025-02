Juventusnews24.com - Baroni sulle polemiche arbitrali: «Il calcio non è mio, non è delle società, ma della gente. Il tema è questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha commentato ledell’ultimo periodo in Serie A. Le dichiarazioni del tecnicoLazioMarco, tecnicoLazio, in conferenza stampa ha detto la sua anche. Il club biancoceleste è in piena lotta Champions con la Juve.– «Credo che tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi, non solo le squadre. La stessa attenzione che rivolgo verso la mia squadra la avranno gli organi competenti per migliorare o puntualizzare qualcosa. Ilè che ci sono dei regolamenti e ci dobbiamo muovere tutti all’interno di quei regolamenti. Ilnon è mio, non è, ma».Leggi su Juventusnews24.com