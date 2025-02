Juventusnews24.com - Barido Juve, come procede la stagione del talento argentino in bianconero: gol e assist per l’Under 17 di Cioffi

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria, aggiornamento sulla stellina del17: tutte le ultime news sull’alla primain. I dettagli sulla sulle sue prestazioniIn estate, l’arrivo di Franciscoallantus aveva generato molto ‘hype’ fra gli addetti ai lavori, d’altronde unche indossa la 10 a Torino fa sempre notizia, ancor di più se in patria gli avevano affibbiato il soprannome di la ‘Joya‘. Le aspettative sul ragazzo erano alte: la storia, le sue doti e la provenienza portavano dietro una scia di emozioni che i tifosi bianconeri difficilmente avrebbero messo da parte con freddezza. Uno di quei nomi che, anche se in sordina, lascia sempre un pizzico di speranza per il futuro. Ecco allora di seguito gli aggiornamenti sulladel trequartista ex Boca Juniors.