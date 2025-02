Sport.periodicodaily.com - Bari vs Sampdoria: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I pugliesi sono in lotta per conquistare uno degli ultimi posti per i playoff, mentre i blucerchiati inseguono la salvezza.vssi giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa bella vittoria ottenuta a Modena ha rilanciato i pugliesi in zona playoff, che ora devono cercare di mantenere. La squadra di Longo è infatti settima con 37 punti, ma appena dietro c’è il Palermo a sole due lunghezze. I blucerchiati non sono ancora fuori dalla zona retrocessione, e la salvezza è ancora tutta da conquistare. La squadra di Semplici, quindicesima con 29 punti, è riuscita però a bloccare la capolista Sassuolo e questo risultato potrebbe dare quella spinta necessaria per ottenere quel filotto di vittorie che serve per mettersi al riparo da cattive sorprese.