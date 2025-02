Noinotizie.it - Bari: faro di San Cataldo, domani apertura Museo della radio

Di seguito il comunicato:Tre fari e tre torri costiere recuperati e messi in rete in chiave culturale nell’ambito dell’Interreg Co.He.N. (Coastal Heritage Network, Interreg Grecia-Italia 2014-2020) promosso e finanziato dalla Regione Puglia. Architetture marittime pugliesi che diventano musei tematici e hub culturali in stretta relazione con i territori in cui si ergono. Ma che rinascono anche in connessione tra loro, grazie a una progettazione identitaria, curata da Asset, che fonde immagine coordinata, infografiche e nuove tecnologie multimediali per una narrazione innovativa e suggestiva all’insegna dell’accoglienza e dell’informazione ai visitatori sulla base di progettazioni ecosostenibili.Si tratta deltorre San Giovanni a Ugento e la torre San Felice a Vieste, già aperte e fruibili, la torre Pietra a Margherita di Savoia, la torre Calderina a Molfetta e ildi Punta Palascia a Otranto; infine, ilSancol suodelche sarà aperto alle visite sabato 1 marzo, con una presentazione alle ore 12.