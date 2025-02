Juventusnews24.com - Bargiggia tiene i piedi per terra: «Parlare di Juve in lotta Scudetto mi sembra molto difficile. Non ha voglia e sacrificio di vincere partite sporche!»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha parlato così dellain chiave. Di seguito riportate le sue dichiarazioniIntervistato in esclusiva da Internews24, Paoloha commentato così l’eventuale presenza dellanella. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.Nelle retrovie, lantus potrebbe fare un balzo importante battendo il Verona, approfittando del risultato della gara del Maradona. Viste anche le recenti dichiarazioni di Motta e Giuntoli, i bianconeri possono trovare la svolta per rientrare nella?«diin, dopo la prestazione contro l’Empoli e nonostante le dichiarazioni di Motta e Giuntoli mi. Evidentemente questa squadra ha dimostrato di non avere moltae spirito diperdelle, pur giocando male.