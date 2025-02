Internews24.com - Bargiggia: «Contro la Lazio ho visto un’Inter stanca! Sfida col Napoli? Non sarà decisiva, e sul futuro di Arnautovic…» – ESCLUSIVA

di Marco BlasiIl successo in Coppa Italia, laScudetto con ile tanto altro. Ne abbiamo parlato con il giornalista Paolo, intervistato dai nostri microfoni, quelli di InterNews24Il successo in Coppa Italiala, laScudetto del Maradonail. Di questo e molto altro abbiamo parlato con il noto giornalista, Paolo, intervistato indai nostri microfoni, quelli di InterNews24. Ecco le sue parole:Tornando indietro di qualche giorno, parliamo della vittoria dell’Inter in Coppa Italiala. Come hai nerazzurri? Con l’eliminazione clamorosa della Juventus si puo? parlare di cammino in discesa, Milan permettendo?«lahol’Inter dell’ultimo periodo, una squadra esperta, matura, che però maschera qualche difettuccio di avere un’età media alta e quindi non risulta brillante come lo scorso anno, sia dal punto di vista individuale, sia a livello di squadra.