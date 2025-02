Laprimapagina.it - Barbuto (AGIS): con 40 anni di esperienza alle spalle, Radio Onda Verde guarda al futuro con la stessa passione del primo giorno

Quarant’di storie, di musica, di informazione e dispegne 40 candeline, un traguardo che racconta non solo la longevità dell’emittente, ma anche il suo profondo legame con il territorio vibonese. Unversario importante, che il Segretario Generale di– Associazione Generale Italiana Spettacolo, Domenico, ha voluto celebrare con parole cariche di stima e riconoscenza.“Quarant’di storie e di successi. Quarant’di territorio, di speranze, di idee. Quarant’di racconti, belli e brutti, ma sempre con il desiderio del riscatto. Quarant’di voce a un territorio che molto spesso non riesce a farsi sentire. Quarant’di fatica, ma sempre con l’entusiasmo del. Quarant’di musica, di emozioni, di canzoni”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza dell’emittente per la comunità locale.