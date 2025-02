Unlimitednews.it - Barbagallo “Italia a rischio senza potere d’acquisto ai nostri figli”

PALERMO (ITALPRESS) – "Noi vorremmo che in Sicilia si sperimentasse qualcosa che è già stato fatto a Bolzano, ovvero l'integrazione delle pensioni con una cifra per recuperarne il: questo serve a dare sostegno fisico ed economico ai pensionati e alle loro famiglie". Lo afferma il segretario generale della Uil Pensionati Carmeloa margine dell'iniziativa 'No ai lavoratori fantasma' a Palermo. "Se non riusciamo a dareaie nipoti rischiamo di andare sotto come paese – continua– La nostra proposta è di dare lavori socialmente utili attraverso il servizio civile con pensioni attive e una maggiore prospettiva lavorativa ed economica per i giovani".