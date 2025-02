Nerdpool.it - Bao Publishing presenta IMPENETRABILE di Alix Garin

, volume che ha vinto il Premio del pubblico (Fauve Prix du Public France Télévisions) al Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême 2025, è una testimonianza sincera e diretta, una storia autobiografica di una ragazza alla riconquista del proprio corpo, del proprio desiderio e della propria felicità all’interno del rapporto di coppia.(1997) giovane autrice belga già apprezzata in Italia per il suo commovente “Non mi dimenticare”, torna in libreria con una storia di guarigione e d’amore.“Ero completamente svuotata. Non c’era più nessuna sensazione a risvegliare i miei sensi. Come se non abitassi più nel mio corpo.”BAOè orgogliosa di annunciareil nuovo graphic novel diè una storia di emancipazione sincera e coraggiosa, una testimonianza intima e autobiografica in cui l’autrice racconta senza farsi sconti il difficile percorso di riconquista del proprio corpo e del proprio desiderio dopo aver sofferto per anni di vaginismo.