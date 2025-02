Ilpescara.it - Bando di gara del Comune di Montesilvano per la gestione del chiosco in via Sele

Leggi su Ilpescara.it

Pubblicato daldiundiper ladelin via.È stata indetta unaper l'affidamento in concessione delladelsituato in prossimità della riserva naturale “Santa Filomena” e ubicato in via.L’affidamento avrà una.