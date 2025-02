Bambin* nel testo della circolare a Napoli la preside dopo la bufera | Ideologia? Macché solo un refuso

Leggi su Open.online

Ladiramata in una scuola diche aveva fatto discutere per la dicitura «» è finita sul tavolo del ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha svolto una verifica. L’istituto coinvolto è il . Novaro-Cavour die, stando a quanto riferisce il ministero, sarebbe stato vittimadi un semplice «». A sollevare un polverone sullaera stato l’avvocato Angelo Pisani, coordinatoreCommissione diritto degli affetti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di, che aveva parlato di «». A suo avviso, introdurre nelle circolari scolastiche l’asterisco che, simile allo schwa, viene solitamente utilizzato come simbolo di inclusione per evitare di specificare il genere, «può provocare turbamento nei bambini e orrore nei genitori».«Scelte inammissibili e illegittime», L’avvocato, che aveva parlato di «scelte inammissibili e illegittime», aveva chiesto un intervento del ministero dell’Istruzione e le dimissioni dei responsabili, annunciando poi una campagna nazionale per tutelare l’infanzia da presunti «fanatismi ideologici».