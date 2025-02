Juventusnews24.com - Balzarini fa paragoni con le vecchie Juve: «Motta è un uomo solo. Ricordo che questi due dirigenti si prendevano la scena quando le cose andavano male»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha denunciato la mancanza della presenza della società a supporto di Thiago: ecco come si è espresso il collegaGiannivede Thiagocompletamente totalmente abbandonato a sé stesso e per nulla protetto dalla società. È questa la drastica immagine e susseguente denuncia che il giornalista ha evidenziato ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati su Radio24. Ecco le sue parole emblematiche dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia.PAROLE – «Silenzio della società? L'immagine didi ieri è di un. Storicamente la societàsi è fatta sentire pochissime volte, maMoggi che si prendeva lanei momenti difficili e il dopo Haifa di Agnelli che difendeva Allegri».