Inter-news.it - Balzaretti azzarda: «A Napoli l’Inter potrebbe accontentarsi di una cosa!»

Leggi su Inter-news.it

Federicoha presentato lo scontro diretto tra le prime due del Campionato italiano, ossiae Inter. Secondo l’ex calciatore, i nerazzurri vi si presentano con una possibile consapevolezza.IL COMMENTO – Federicoha parlato a Cronache di Spogliatoio della sfida trae Inter, due squadre attualmente separate da un punto. I nerazzurri, secondo il suo punto di vista,rodel pareggio: «Vincere queste partite ti dà consapevolezza, sarebbe un ottimo step da cui poi trarre un trend positivo, la consapevolezza di aver vinto uno scontro diretto. Ciò consentirebbe di andare in fiducia, un elemento davvero tanto importante.gioca fuori casa, in una partita del genere anche un punto non sarebbe male».Inter non farà calcoli contro il: la strategiaLO SCENARIO – Quel che è certo è chenon si presenterà acon l’obiettivo di portare a termine un’agenda conservativa.