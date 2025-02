Bubinoblog - BALLANDO: SU RAI1 4 PUNTATE IN PRIMAVERA PER SCEGLIERE I NUOVI MAESTRI DELLO SHOW

Leggi su Bubinoblog

La fumata bianca ancora non c’è sullodidicon Milly Carlucci, diciamo grigia tendente al bianco. Alla fine pare vinceràcon le Stelle o meglio un suo spin off.Secondo quanto si mormora nei corridoi Rai e quanto scrive Tvblog, da venerdì 9 maggio suci saranno 4perdella 20° edizione di.In autunno andrà in onda infatti l’edizione del ventennale dell’iconicodel sabato sera firmato Carlucci e il tutto dovrebbe essere preceduto da una appendice primaverile.Ritroveremo parte della giuria, in particolare Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli dovrebbero esserci, mentre tutta la giuria al completo riapparirà puntuale nell’edizione vera e propria.Un talent che ripercorrerà anche i 20 anni dicon le Stelle con la presenza di alcuni concorrenti estorici in una gara perdi2025.