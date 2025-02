Dilei.it - Ballando con le Stelle torna a maggio in tv: quattro puntate per scegliere i nuovi ballerini

Dopo il grande successo dell’ultima edizione, la Rai ha deciso di celebrarecon le. Un modo anche per festeggiare il ventennale del dancing show, andato in onda per la prima volta in Italia nel 2005. All’epoca erano in pochi a scommettere su questo format che ancora oggi, sotto la ferrea guida di Milly Carlucci, conquista milioni di spettatori a colpi di rumba, samba e accesi confronti. La tv di Stato ha approvato il programma celebrativo per il compleanno speciale dello show, che tornerà così in onda ain una veste inedita.Una grande festa per celebrarecon leStando a quanto anticipa TvBlog, a partire dal prossimo 9andrà in onda, in, uno show celebrativo dicon le. Alla conduzione sempre Milly Carlucci mentre in scena si alterneranno concorrenti e maestri storici.