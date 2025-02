Biccy.it - Ballando con le Stelle, a maggio in arrivo il primo spin off: come funziona

Il braccio di ferro fra Milly Carlucci e Rai alla fine è stato vinto dalla Rai che le ha bocciato, senza nessun ripensamento, Il Cantante Mascherato, che la conduttrice voleva riportare in video. I piani alti dell’azienda volevano unooff dicon lee così la sergente Carlucci farà.A quanto pare però non farà nessuncon leAll Stars con i concorrenti più iconici, né un All Winners con i vincitori e neanche una versione Nip con sconosciuti. L’idea è quella di una sorta di talent show per scegliere i prossimi ballerini professionisti. (Noia mortale? Noia mortale).TvBlog ha descritto il talent show“una grande festa del celebre show che in autunno celebrerà i suoi primi vent’anni“. . “Prevista la partecipazione di alcuni concorrenti storici dello show“.