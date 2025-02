Quotidiano.net - Balanzone e non solo. Sandrone e Papagnoco ’Maschere’ senza età

’Semel in anno licet insanire’. Significa, letteralmente, che una volta all’anno è lecito impazzire. Riassume lo spirito del Carnevale e perdona le follie innocue e passeggere cui è lecito macchiarsi in questo periodo dell’anno. Mascherarsi potrebbe essere una di queste. Magari da dottor(in bolognese Dutåur Balanzån), la più celebre maschera regionale che affonda le radici nella commedia dell’arte. Dottore in Legge, saccente e presuntuoso, dalle grosse gote rosse. L’abito è quello dei professori universitari: toga nera, colletto e polsini bianchi, un gran cappello e il mantello nero. Provengono da Bologna anche maschere originarie del teatro dei burattini come Fagiolino, servitore arguto e intraprendente. Indossa un berretto da notte con un grosso fiocco, una giacca corta, la camicia con una cravatta a farfalla e calze bianche a righe rosse.