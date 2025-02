Quotidiano.net - Bakuchiol, composti retinol-like e altri derivati della vitamina A: è boom dei sieri antietà

A, come ilo, sono considerati da decenni tra i migliori agenti anti-rughe dagli esperti del settore beauty. Tutt’oggi, comunque, le sue formulazioni continuano a evolversi e innovarsi, anche grazie ai nuovi regolamenti europei. In tempi recenti, infatti, la Commissione Europea ha imposto nuove restrizioni all'uso delo nei cosmetici: la concentrazione massima consentita è dello 0,3% per i prodotti skincare e dello 0,05% nelle lozioni per il corpo. I limiti entreranno in vigore dal 1° maggio 2025: a partire da quella data, è proibita la commercializzazione di prodotti contenentio non conformi. Anche queste limitazioni hanno contribuito alla ricerca di soluzioni alternative che comunque, in alcuni casi, per quanto riguarda l’efficacia, fanno davvero concorrenza al composto originale.