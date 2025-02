Oasport.it - Bagnaia non è preoccupato: “Sono in Q1 per un errore della direzione gara. Il feeling c’è”

Leggi su Oasport.it

Francesconon va oltre un deludente 13° posto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2025, primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, nonostante un passo abbastanza competitivo con gomme usate a Buriram, è incappato in un paio di episodi sfavorevoli nel momento in cui ha provato il time-attack per entrare in top10 e accedere direttamente al Q2.“Stava andando tutto bene nelle pre-qualifiche, riuscivo a girare forte con le gomme usate. Il turno stava andando bene ma abbiamo aspettato forse troppo per il time-attack visto quello che è successo. Ma in generale era tutto nella norma, il tempo l’ho anche fatto ma mi è stato cancellato per unRace Direction come mi è stato confermato“, spiega il tre volte campione iridato ai microfoni di Sky Sport.