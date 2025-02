Ilnapolista.it - Bagnaia: «Battere Marquez ad armi pari? Non ho nulla da dimostrare. Mi ritengo intelligente, siamo affiatati»

Pecco, pilota Ducati, intervistato da La Stampa in occasione dell’inizio del Motomondiale in Thailandia. Alla quarta stagione in Ducati, ha un compagno di scuderie niente male. l’anno scorso il terzo gli. Marcè il nuovo e ingombrante compagno di squadra.: «Io troppo gentleman? Non cambierò mai il mio modo di essere»Oggi le pre-qualifiche del gp di Thailandia. Alex, in sella alla Ducati Gresini, ha firmato il miglior tempo assoluto. Dietro di lui il fratello maggiore Marc, in sella alla Ducati. Fuori dal Q2 il tre volte campione del mondo Francesco. Le sue parole a La Stampa.Ha detto che anche in viaggio di nozze con sua moglie Domizia ripensava al titolo perduto. Era diventato un chiodo fisso?«Non la chiamerei un’ossessione, ma un punto da cui iniziare a riflettere per capire dove migliorare.