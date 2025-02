Quotidiano.net - ’Back to school’ di Enel: "Stop al gender gap nelle carriere STEM"

Leggi su Quotidiano.net

Avvicinare sempre più giovani donne alle, abbattendo stereotipi e barriere che ancora oggi limitano l’accesso femminile alle professioni tecnico-scientifiche. Con questo obiettivo,ha lanciato il programma Back to School, un’iniziativa che, attraverso attività di mentoring, incontri di orientamento e contributi economici, sostiene le studentesse italiane nella scelta di percorsi accademici e professionali in ambito scientifico e tecnologico. Giunto alla sua quarta edizione, il programma ha coinvolto nell’ultimo anno oltre 2mila studentesse delle scuole superiori e circa 40 espertedi, che hanno messo a disposizione la loro esperienza per ispirare e motivare le giovani a intraprenderein settori ancora a prevalenza maschile. "Incoraggiare giovani studentesse a intraprendere percorsi di studi tecnico-scientifici è fondamentale per formare le future professioniste con competenze, ambiti chiave per affrontare le sfide globali ma storicamente segnati da un elevato divario di genere dovuto a barriere culturali e stereotipi", commenta Elisabetta Colacchia, Direttrice People&Organization del Gruppo