Teleclubitalia.it - Aversa, richiesta inversione punti. Minoranza lascia aula: “Maggioranza arrogante, dimettetevi”

Leggi su Teleclubitalia.it

“Laconcede il bis e a ventiquattro ore dalla vergogna di ieri, senza precedenti, scrive un’altra disonoverole pagina amministrativa a fronte della quale non abbiamo potuto far altro che abbandonare l’per non legittimare l’arroganza e la prevaricazione di atteggiamenti ormai consoni ad un’accozzaglia incapace di gestire la macchina amministrativa”. A scriverlo, in una .L'articolo: “” Teleclubitalia.