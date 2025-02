Movieplayer.it - Avengers: Doomsday e Secret Wars, Loki tornerà nei film? La risposta di Tom Hiddleston

Leggi su Movieplayer.it

L'ultima volta che avevamo visto il personaggio era stato nel finale della seconda stagione diTomha interpretato il personaggio didal primo Thor (2011) alla seconda stagione della sua serie in solitaria (2023). Per l'attore britannico è stata una bella cavalcata, che ha lasciato intendere che potrebbe essere finita dopo l'epico episodio finale della seconda stagione di. Il Dio della malizia è diventato "Dio" ed è probabilmente l'essere più potente dell'intero MCU in quanto alimenta il nuovo Multiverso ricreato. Questa sua trasformazione, tuttavia, potrebbe renderlo un personaggio importante in. Tuttavia, con Kang il Conquistatore fuori dai giochi, è possibile chevenga menzionato solo .