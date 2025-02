Avellinotoday.it - Auto in fiamme a Rione Mazzini: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi su Avellinotoday.it

Nella notte appena trascorsa alle ore 01:40 circa, ideldi Avellino sono intervenuti aprecisamente in via Ubaldo Leprino, per un incendiovettura. Giunti sul posto la squadra dei caschi rossi estingueva l'incendio evitando ulteriori danni mettendo in sicurezza lo.