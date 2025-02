Auto contro tir drammatico incidente sulla provinciale | distrutta una famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un terribile incidente stradale in località Ponte Seghe ad Ardesio (Bg), lungo la 49, è costato la vita ad uomo di 61 anni Carlo Remigio Ceresoli, di Villa d'Ogna. L'uomo era alla guida di una Lancia Delta Integrale che si è scontrata frontalmente con un camion. Ferita gravemente la figlia a bordo con il padre. Estratta dalle lamiere, la ragazza di 25 anni è stata elitrasportata d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Ha un trauma cranico e traumi al volto, agli arti inferiori e superiori. Ancora da capire la dinamica ma a quanto si apprende l'auto avrebbe sbandato all'improvviso (forse una distrazione, sarà la polizia a stabilirlo) per finire contro il tir che viaggiava in senso opposto.