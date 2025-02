Lanazione.it - Atti osceni davanti a minorenni, 22enne denunciato. Seconda volta in pochi giorni

Pontedera, 28 febbraio 2025 – Il ventiduenne è stato nuovamente sorpreso da una pattuglia della polizia innel piazzale dello stadio. E’ successo di nuovo. A distanza dida quando era stato beccato la primadagli stessi agenti del commissariato di piazza Trieste. Ed è successo ancora unain orario di transito di centinaia di studenti e studentesse (la maggior parte) che nel piazzale dello stadio vanno a prendere il pulman per tornare a casa dopo la scuola. Il ventiduenne – residente in un Comune della zona – era già statoneiscorsi sia per il reato diin luogo pubblico aggravato dalla presenza di minori, che per il porto abusivo di un coltello. Oltre alla denuncia il giovane è stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via.