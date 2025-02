Lanazione.it - Attacchi hacker filorussi in Umbria, sito del Comune di Perugia in tilt per ore

, 28 febbraio 2025 – Non si arresta la campagna degliNoname057 contro siti italiani. Per l’undicesimo giorno consecutivo gli attivisti hanno lanciatodi tipo Ddos (Distributed denial of service). E ieri i target sono stati Pubblica amministrazione localecon l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ha allertato i bersagli e informato l’autorità politica. E ieri mattina è toccato anche aldisubire un importante attacco, al punto che per alcune ore ilweb non è stato raggiungibile, mentre la rete intranet interna ha continuato sempre a funzionare. Oltre ai siti che risultavano non raggiungibili c’erano quelli della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Ordine dei giornalisti e dei Comuni di Brescia, Prato, Parma,e Rimini. Poi all’ora di pranzo le cose sono tornate alla normalità per ildel capoluogo umbro.