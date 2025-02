Atp | Shapovalov in semifinale ad Acapulco ok Baez a Santiago

Leggi su Sportface.it

Denisnon si ferma nell’Atp 500 di. Vittoria in rimonta per il tennista canadese, che ribalta al terzo set Marcos Giron. Punteggio di 4-6 6-3 6-2 in favore del 25enne nato a Tel Aviv, che batte per la prima volta in carriera lo statunitense e si prende la rivincita della sconfitta di Adelaide di inizio anno.sembra essersi definitivamente sbloccato. Dopo il titolo a Belgrado in chiusura di 2024, è arrivato il trionfo nell’Atp 500 di Dallas a inizio febbraio con vittorie prestigiose su Fritz, Paul e Ruud. La serie positiva è ancora attiva. Otto i successi consecutivi tra il torneo texano e(Basavareddy, Michelsen, Giron). Il canadese vola in, dove affronterà Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo ha lasciato soli quattro game alla wild card di casa Rodrigo Pacheco Mendez.