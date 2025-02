Oasport.it - ATP Santiago 2025, risultati 27 febbraio: altri tre argentini centrano l’ingresso ai quarti

Leggi su Oasport.it

Sale a 5 il numero dei tennistiqualificati aidi finale del Movistar Chile Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor cilena di: visti i due derby previsti nel prossimo turno, è già certa la presenza di due sudamericani in semifinale.Si sono disputati gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone, nella quale l’unico tennista in grado di rompere l’egemonia dei sudamericani è stato il bosniaco Damir Dzumhur, che ha superato il numero 6 del seeding, Mariano Navone, battuto per 6-4 3-6 6-3. Il suo prossimo avversario sarà il numero 3 del tabellone, Sebastian Baez, che ha vinto il derby con il connazionale Francisco Comesana con lo score di 6-3 5-7 7-6 (5).Avanza anche Camilo Ugo Carabelli, che in una sfida tutta sudamericana rimonta e batte il brasiliano Thiago Monteiro con lo score di 4-6 7-6 (2) 6-3, ed ora affronterà il connazionale Federico Coria, il quale estromette il numero 2 del seeding, il cileno Alejandro Tabilo, battuto per 7-6 (11) 4-6 6-3.