ATP Dubai 2025, Stefanos Tsitsipas sfiderà Felix Auger-Aliassime per il titolo

Arriva al penultimo atto il torneo ATP 500 diche decreta i due finalisti. Saranno il canadese, numero 21 del mondo, e il greco, titolare della testa di serie numero 4, a giocarsi ilnella sfida di domani.Il tennista canadese supera 5-7 6-4 6-3 il qualificato francese Quentin Halys in un match di oltre due ore e conquista così la sua terza finale stagionale dopo quelle di Adelaide e Montpellier. Risulta più agevole il compito del giocatore ellenico che batte in due set, 6-4 6-4 lo score dell’incontro, l’olandese Tallon Griekspoor.Un primo set che si sviluppa sui binari del sostanziale equilibrio si risolve al dodicesimo gioco quando Halys annulla al rivale le palle per andare al tie-break e chiude i conti al quarto set point. Nel secondo parziale arriva puntuale la reazione del canadese che nel quinto gioco toglie il servizio all’avversario alla seconda opportunità, difende i suoi turni di battuta e nel decimo game chiude i conti al secondo set point dopo aver annullato all’avversario due possibilità del 5-5.