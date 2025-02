Sportnews.eu - ATP di Dubai, i pronostici delle due semifinali di oggi

Altra giornata di match per ledel torneo degli Emirati Arabi di: scopriamo ie i probabili vincitori.Siamo giunti alledel torneo degli Emirati Arabi, l’ATP di. Ieri la cocente eliminazione del nostro Matteo Berrettini contro il greco Stefanos Tsitsipas, che tra pochi minuti tornerà in campo contro l’olandese Griekspoor. Anche il canadese Felix Auger Aliassime ha più possibilità di vittoria contro il francese Quentin Halys. I due tennisti stanno giocando in questo momento.I favoriti aTsitsipas e Felix Auger (Sportnews.eu)Ieri non è stata una grande giornata per l’Italia, agli ATP 500 di, vista l’eliminazione di Berrettini e di Luca Nardi. Entrambi sono stati sconfitti in tre set, perdendo una grande occasione per poter scalare il ranking ATP.