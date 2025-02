Lanazione.it - Atmosfere da Natale: la neve cade copiosa, tutto bianco sull’Appennino toscano

Leggi su Lanazione.it

Abetone Cutigliano (Pistoia), 28 febbraio 2025 –: il colpo di coda dell’inverno è arrivato. E alla fine di febbraio, quando mancano poche ore all’inizio di marzo, cadono fiocchi particolarmente copiosi sulle principali località, le più conosciute. Le previsioni meteo in Toscana Per la gioia degli sciatori, che potranno godere di un weekend, quello dell’1 e del 2 marzo, davvero da sogno e quasi insperato. Il “motivo” è la perturbazione che attraversa la Toscana e che nelle scorse ore ha portato pioggia in pianura e appunto uno spesso mantoa partire dai 1200 metri circa. Unache il servizio meteo regionale del Lamma aveva annunciato. La quotaè stata inizialmente fissata attorno ai 1200 metri. Ma nuove precipitazioni nevose sono in arrivo nella serata di sabato.