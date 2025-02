Atletica World Indoor Tour Madrid 2025 | quarti posti per Tecuceanu e Molinarolo a pochi giorni dagli Europei

Leggi su Sportface.it

L’ultima tappa del, di scena a, ha regalato poche soddisfazioni all’Italia dell’leggera. Un test sicuramente importante, aal coperto di Apeldoorn in programma dal 6 al 9 marzo prossimi. Andiamo quindi a vedere i risultati dei principali appuntamenti di questa serata madrilena.Davvero poco fortunato Catalinnella serie veloce degli 800 metri maschili, in cui la lepre Rojo commette un grave errore finendo per essere “tamponato” proprio dall’azzurro che dalla fase di sorpasso non riesce più a ritrovare il ritmo giusto e chiude così quarto con il crono di 1’46?94. Davanti a lui vince lo spagnolo Ben con 1’45?39, secondo posto per lo statunitense Koech con 1’45?78, terzo posto per il britannico Dodds con 1’45?86. Non brilla nemmeno Elena Bellò, che negli 800 femminile chiude in ultima posizione con 2’04?35 apparendo molto affaticata nell’ultimo giro della gara vinta dalla slovena Anita Horvat che firma il suo nuovo primato personale in 2’00?35.