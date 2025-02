Ilrestodelcarlino.it - Atletica Tricolori master: oltre 1600 iscritti

Adesso in pista i. Per quattro giornate di gare, iniziate ieri e che si concluderanno domenica. Di scena i campionati italiani indoor ad Ancona. Con tanto di nuovo record di partecipazione per iover 35 abbinati alla rassegna invernale di lanci. Ben 1627e 3230 atleti-gara, in rappresentanza di 381 società (diretta streaming su www.italiana.tv). E’ l’edizione numero 41 dell’evento, la 19esima ospitata nell’impianto del capoluogo marchigiano. In gara per le Marche ben 178 atleti, a difendere i colori di 34 società, tra cui l’elpidiense Livio Bugiardini (Sef Macerata) che nella scorsa stagione ha realizzato la doppietta d’oro 200-400 M75 ai Mondialidi Goteborg, ma anche alcuni dei plurivincitori nelle scorse edizioni come Giuliano Costantini (Fossombrone) e Giuseppe Miccoli (Fano Techfem).