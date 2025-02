Oasport.it - Atletica, Tecuceanu danneggiato dalla lepre a Madrid. Bellò fatica, Dosso osserva Van Der Weken

è andata in scena la nona e ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto). La capitale spagnola ha ospitato un appuntamento di avvicinamento agli Europei Indoor, che si disputeranno settimana prossima (6-9 marzo) ad Apeldoorn (Paesi Bassi).Serata poco brillante per i colori italiani. Catalinera l’azzurro più atteso, ma è stato condizionato dal contatto con laGuillermo Rojo quando quest’ultimo si stava spostando dopo aver terminato il proprio lavoro. Il primatista italiano indoor ha chiuso al quarto posto con il tempo di 1:46.94 nella gara vinta dallo spagnolo Adrian Ben (1:45.39) davanti allo statunitense Jonah Koech (1:45.78) e al britannico Callum Dodds (1:45.86).Elenasi è staccata prematuramente sugli 800 metri e ha sofferto nell’ultimo giro chiudendo in settima posizione con un alto 2:04.