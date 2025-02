Oasport.it - Atletica oggi, World Indoor Tour Madrid 2025: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

venerdì 28 febbraio (a partire dalle ore 18.50) si disputerà l’ultima tappa del(livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto. Saràa ospitare l’atto conclusivo della manifestazione che ci ha tenuto compagnia durante l’inverno con nove appuntamenti, nella capitale spagnola andrà in scena il riscaldamento finale verso gli Europeie i Mondialiche animeranno il mese di marzo.Catalin Tecuceanu sarà l’atleta italiano di riferimento da seguire in terra iberica: dopo aver rinunciato agli Assoluti, sarà impegnato sugli 800 metri contro lo statunitense Jonah Koech e i padroni di casa Alvaro De Arriba e Adrian Ben, al via anche Simone Barontini. Stessa distanza anche per Elena Bellò, mentre Federica Del Buono gareggerà sui 3000 metri.