Sololaroma.it - Athletic Bilbao-Roma, le informazioni per l’acquisto dei biglietti

Leggi su Sololaroma.it

È ormai entrata nella fase decisiva la stagione della, che si giocherà sia sfide molto importanti per la rincorsa in campionato sia il prosieguo del cammino in Europa League. Proprio in ambito continentale, i giallorossi affronteranno l’agli ottavi di finale, con l’andata in programma giovedì 6 marzo allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno si giocherà al San Mames.Quello con i baschi sarà un doppio confronto di altissimi livello, dove serviranno due prestazioni molto importanti per riuscire a passare il turno. Con la sfida nella prima giornata della fase campionato, l’ha infatti dimostrato di essere un avversario decisamente ostico, che se superato porterebbe una grande iniezione di fiducia.Il comunicato dellaQuesto il comunicato dellacon tutte lenecessarie perdei tagliandi in vista del match: “Il 13 marzo lagiocherà il ritorno degli ottavi di Europa League al San Mames di